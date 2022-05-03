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НОВОСТИ

Зеленский: ВС Украины не проводят военные операции на территории России

09:10 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что военные операции, которые проводят вооруженные силы его страны, не распространяются на территорию России. Свою версию развития событий он изложил во вторник в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», — сказал Зеленский.

Между тем территория Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергалась минометным и артиллерийским обстрелам со стороны Украины

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