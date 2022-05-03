Небольшой дождь и до +18С ожидаются в Москве во вторник

09:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.