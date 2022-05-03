Небольшой дождь и до +18С ожидаются в Москве во вторник
09:21 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
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