0
0
14
НОВОСТИ

Небольшой дождь и до +18С ожидаются в Москве во вторник

09:21 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 03.05.2022
Сегодня в ЕС будет обсуждать очередной пакет санкций против России
0
13
09:10 03.05.2022
Зеленский: ВС Украины не проводят военные операции на территории России
0
41
09:00 03.05.2022
В Еревание идут протесты с требованием отставки премьера Пашиняна
0
65
20:40 02.05.2022
Пентагон считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «усложнит военное планирование» РФ
0
922
20:30 02.05.2022
Итальянские компании получили разрешение платить за газ в рублях
0
905
19:30 02.05.2022
Украина получила от Франции помощь на общую сумму 100 млн евро
0
780
19:20 02.05.2022
В среду в Киеве снова откроется посольство Швеции
0
727
18:20 02.05.2022
Премьер Индии считает, что победителей на Украине не будет, пострадают все стороны
0
810
18:10 02.05.2022
Против военного столкновения США и РФ выступает более 70% американцев - опрос
0
782
17:10 02.05.2022
США, Австрия и Норвегия направили на Украину 495 млн евро
0
826

Возврат к списку