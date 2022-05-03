Сегодня в ЕС будет обсуждать очередной пакет санкций против России
09:25 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Российских банков, которые выйдут из системы [платежей] SWIFT, станет больше, — заявил Боррель. — В сфере энергетики мы ищем меры, которые повлияли бы на импорт российской нефти».
Как ранее заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров.
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