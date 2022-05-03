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Папа Римский считает, что ему сначала нужно встретиться с Путиным, прежде, чем ехать в Киев

09:50 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выразил готовность поехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине.

«Затем я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал понтифик в опубликованном во вторник интервью газете «Коррьере делла сера». «Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — добавил он.

Франциск сказал, что «в Киев пока не поедет». «Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — считает глава Римско-католической церкви.

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