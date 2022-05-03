«Сегодня вечером» с Цискаридзе вместо Галкина покажут 7 мая

10:26

После двухмесячного отсутствия программа «Сегодня вечером» вернется в эфир в субботу 7 мая. Первый канал показал анонс шоу с новым ведущим — народным артистом РФ Николаем Цискаридзе, который и проведет праздничный выпуск (из Telegram-канала «Цискаридзе News»: «Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне»). Гостями студии станут Николай Расторгуев, Лариса Лужина, Марина Неелова, Борис Галкин и другие.







Первым ведущим «Сегодня вечером» был Андрей Малахов, после чего программу сначала с Юлией Меньшовой, а затем один, вел уехавший из страны Максим Галкин.





Вера Цветкова

