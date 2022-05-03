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НОВОСТИ

Казахстан не рассмастривает вопрос отпраки миротворцев в Донбасс

11:00 03.05.2022 Источник: Интерфакс

Казахстан не рассматривает вопрос отправки своих миротворческих подразделений в Донбасс, заявил заместитель министра обороны республики генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

"В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Никаких переговоров по данному вопросу не ведутся", - сказал Камалетдинов на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможной отправке казахстанских миротворцев в Донбасс.

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