Казахстан не рассмастривает вопрос отпраки миротворцев в Донбасс

11:00 Источник: Интерфакс

Казахстан не рассматривает вопрос отправки своих миротворческих подразделений в Донбасс, заявил заместитель министра обороны республики генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

"В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Никаких переговоров по данному вопросу не ведутся", - сказал Камалетдинов на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможной отправке казахстанских миротворцев в Донбасс.