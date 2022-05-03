Данные о заражении COVID-19 в России на 3 мая, 2022

11:15 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,4 тыс. случаев, что стало минимальным значением с середины сентября 2020 года, госпитализированы за сутки 1,4 тыс. человек, скончались 125 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 3 мая в РФ выявлено 5 466 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 441 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 45 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 125 человек, накануне штаб сообщал о 136 умерших.