ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами склады с оружием из ЕС и США на аэродроме под Одессой

11:30 Источник: Интерфакс

Российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому в Одессе, через который на Украину поставлялось вооружение из Европы и США, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.