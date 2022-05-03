Посол Украины в ФРГ аявил, что канлер ФРГ изображает из себя "оскорбленную колбасу"
12:30 03.05.2022 Источник: РБК
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает Spiegel.
«Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», — сказал он.
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