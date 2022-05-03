Путин подписал указ о применении ответных мер в отношении недружественных стран и организаций

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый указ президента России Владимира Путина запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшим под ответные санкции РФ. Соответствующий документ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на официальном портале правовой информации.

«(Установить) запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры; исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме», — говорится в документе.