В преддверии 9 мая президент Молдавии призвала сохранить единство и мир в обществе и стране

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду на фоне разногласий вокруг запрета властями георгиевской ленты призвала отметить 9 Мая в мирной обстановке. Соответствующее видеообращение распространила во вторник ее пресс-служба.

«Мы сможем сохранить мир, если не станем жертвой разобщения. <…> 9 мая мы будем чтить память павших во Второй мировой войне, которая унесла миллионы жизней. Мы будем поминать жертв войны и чтить героев», — сказала Санду.

Она отметила важность «сохранить единство» в неоднородном молдавском обществе. «Война — у наших границ, и мы не можем отрицать эту реальность. Мир зависит от нашей способности объединиться перед лицом общей опасности, <…> от нашей способности мыслить правильно и не сеять ненависть и разобщение».

«Ни одна мать, будь она из Гагаузии, Кишинева или Бельц, не хочет видеть своих детей на фронте. Никто из нас не хочет, чтобы ракета разрушила их дом. <…> Сейчас, как никогда прежде, мы должны направить все наши силы на поддержание мира», — призвала президент.