В преддверии 9 мая президент Молдавии призвала сохранить единство и мир в обществе и стране
14:45 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сможем сохранить мир, если не станем жертвой разобщения. <…> 9 мая мы будем чтить память павших во Второй мировой войне, которая унесла миллионы жизней. Мы будем поминать жертв войны и чтить героев», — сказала Санду.
Она отметила важность «сохранить единство» в неоднородном молдавском обществе. «Война — у наших границ, и мы не можем отрицать эту реальность. Мир зависит от нашей способности объединиться перед лицом общей опасности, <…> от нашей способности мыслить правильно и не сеять ненависть и разобщение».
«Ни одна мать, будь она из Гагаузии, Кишинева или Бельц, не хочет видеть своих детей на фронте. Никто из нас не хочет, чтобы ракета разрушила их дом. <…> Сейчас, как никогда прежде, мы должны направить все наши силы на поддержание мира», — призвала президент.
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