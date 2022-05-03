Власти Чехии ввелисанкции против своего же (чешского) металлургического комбината

15:00 Источник: Интерфакс

Чехия заморозила имущество расположенного в городе Острава (северо-восток республики) одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов Vitkovice Steel («Витковице стил») в связи с санкциями Евросоюза, введенными против России из-за ситуации на Украине. Со ссылкой на представителя министерства финансов республики Михаэлу Лагронову об этом сообщил во вторник сайт газеты «Млада фронта Днес».

«Фирма (комбинат Vitkovice Steel является акционерным обществом — прим. ТАСС) может и далее функционировать, оплачивать труд сотрудников, рассчитываться по контрактам, но не может выводить средства за рубеж, распродавать доли [из своего пакета акций] или направлять прибыть [от деятельности] владельцам», — сказала Лагронова. Государство, по ее словам, усилило контроль за деятельностью Vitkovice Steel.

Решение о замораживании имущества Vitkovice Steel принято в связи с выявленной Финансовым аналитическим управлением Чехии информацией, что его владельцами являются субъекты из санкционного списка.