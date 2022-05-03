Власти Чехии ввелисанкции против своего же (чешского) металлургического комбината
15:00 03.05.2022 Источник: Интерфакс
«Фирма (комбинат Vitkovice Steel является акционерным обществом — прим. ТАСС) может и далее функционировать, оплачивать труд сотрудников, рассчитываться по контрактам, но не может выводить средства за рубеж, распродавать доли [из своего пакета акций] или направлять прибыть [от деятельности] владельцам», — сказала Лагронова. Государство, по ее словам, усилило контроль за деятельностью Vitkovice Steel.
Решение о замораживании имущества Vitkovice Steel принято в связи с выявленной Финансовым аналитическим управлением Чехии информацией, что его владельцами являются субъекты из санкционного списка.
НОВОСТИ
- 12:41 03.05.2022
- Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
- 11:30 03.05.2022
- ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами склады с оружием из ЕС и США на аэродроме под Одессой
- 11:00 03.05.2022
- Казахстан не рассмастривает вопрос отпраки миротворцев в Донбасс
- 09:10 03.05.2022
- Зеленский: ВС Украины не проводят военные операции на территории России
- 21:00 30.04.2022
- Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины
- 12:00 30.04.2022
- Высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и горючим
- 17:00 29.04.2022
- Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину — Reuters
- 12:00 29.04.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов
- 10:18 29.04.2022
- «Высокоточные комплексы» вошли в реестр ИТ-компаний
- 15:32 28.04.2022
- В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать