Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс исчерпал имевшиеся возможности оказания военной помощи Киеву из собственных ресурсов и поэтому переходит на иной принцип ее формирования. Об этом во вторник в интервью новостному порталу 15min.lt заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Литва к настоящему времени передала Украине практически все возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант», — сказал он. Новый подход подразумевает военные закупки. «Самостоятельно или с участием других стран мы будем приобретать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей и пожеланий украинской стороны», — уточнил он.