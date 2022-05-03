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НОВОСТИ

Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов

16:00 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс исчерпал имевшиеся возможности оказания военной помощи Киеву из собственных ресурсов и поэтому переходит на иной принцип ее формирования. Об этом во вторник в интервью новостному порталу 15min.lt заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Литва к настоящему времени передала Украине практически все возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант», — сказал он. Новый подход подразумевает военные закупки. «Самостоятельно или с участием других стран мы будем приобретать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей и пожеланий украинской стороны», — уточнил он.

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