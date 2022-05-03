Путин и Макрон более духа часов беседовали по телефону
15:45 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разговор двух лидеров стал первой беседой с момента избрания Макрона 24 апреля на второй срок. До этого президенты Франции и России беседовали по телефону 29 марта. В минувшую субботу Макрон провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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