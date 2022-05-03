Путин и Макрон более духа часов беседовали по телефону

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил телеканал Бэ-эф-эм, беседа продолжалась более двух часов.

Разговор двух лидеров стал первой беседой с момента избрания Макрона 24 апреля на второй срок. До этого президенты Франции и России беседовали по телефону 29 марта. В минувшую субботу Макрон провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.