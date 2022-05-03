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НОВОСТИ

С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН

17:10 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

101 человек эвакуирован с завода «Азовсталь» в Мариуполе и других районов в ходе операции, проводившейся с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве заявлении координатора ООН на Украине Осната Лубрани.

«Я рад сообщить, что 101 мирный житель успешно эвакуирован со сталелитейного завода „Азовсталь“ в Мариуполе и из других районов в рамках операции по безопасному выходу, координировавшейся ООН и МККК», — отметил Лубрани.

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