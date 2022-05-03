С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН
17:10 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я рад сообщить, что 101 мирный житель успешно эвакуирован со сталелитейного завода „Азовсталь“ в Мариуполе и из других районов в рамках операции по безопасному выходу, координировавшейся ООН и МККК», — отметил Лубрани.
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