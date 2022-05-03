В NASA считают, что Россия останется в проекте МКС до 2030 года
18:38 03.05.2022 Источник: Интерфакс
"Мы видим все причины, почему Россия продолжит сотрудничество в ближайшем будущем", - сказал Нельсон в ходе своего выступления перед Сенатом США.
"Они не выходят (из соглашения - ИФ). В последние дни выходят новости под вводящими в заблуждения заголовками. Если вы прочитаете статьи, в них излагается то, что не соответствует комментариям лиц из "Роскосмоса", российского космического агентства", - добавил Нельсон.
30 апреля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по продлению сотрудничества по проекту МКС уже принято, партнёры по соглашению будут предупреждены об окончании работы российской стороны на станции за год до этого.
НОВОСТИ
- 20:05 03.05.2022
- Глава NASA рассказал об отношениях астронавтов и космонавтов
- 17:39 03.05.2022
- Весь грузовой ж/д трафик между РФ и Финляндией может прекратится к концу года
- 17:10 03.05.2022
- С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН
- 16:42 03.05.2022
- Президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине, санкции и продовольственный кризис
- 16:00 03.05.2022
- Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов
- 15:45 03.05.2022
- Путин и Макрон более духа часов беседовали по телефону
- 15:00 03.05.2022
- Власти Чехии ввелисанкции против своего же (чешского) металлургического комбината
- 14:45 03.05.2022
- В преддверии 9 мая президент Молдавии призвала сохранить единство и мир в обществе и стране
- 13:33 03.05.2022
- Путин подписал указ о применении ответных мер в отношении недружественных стран и организаций
- 12:41 03.05.2022
- Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать