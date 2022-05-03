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НОВОСТИ

В NASA считают, что Россия останется в проекте МКС до 2030 года

18:38 03.05.2022 Источник: Интерфакс

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что Россия продолжит сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

"Мы видим все причины, почему Россия продолжит сотрудничество в ближайшем будущем", - сказал Нельсон в ходе своего выступления перед Сенатом США.

"Они не выходят (из соглашения - ИФ). В последние дни выходят новости под вводящими в заблуждения заголовками. Если вы прочитаете статьи, в них излагается то, что не соответствует комментариям лиц из "Роскосмоса", российского космического агентства", - добавил Нельсон.

30 апреля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по продлению сотрудничества по проекту МКС уже принято, партнёры по соглашению будут предупреждены об окончании работы российской стороны на станции за год до этого.

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