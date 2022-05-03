Генсека ООН пригласили на заседание Совбеза по ситуации на Украине
21:00 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание начнется в 22:00 мск. Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что будет обсуждаться в том числе визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила позднее на брифинге, что сам Гутерриш приглашен принять участие во встрече, чтобы рассказать о результатах своих встреч в Москве и Киеве.
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