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Генсека ООН пригласили на заседание Совбеза по ситуации на Украине

21:00 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН 5 мая проведет заседание по ситуации на Украине, председательствовать будут Соединенные Штаты, выполняющие эту функцию в мае. Об этом сообщается в распространенной во вторник программе работы Совбеза.

Заседание начнется в 22:00 мск. Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что будет обсуждаться в том числе визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила позднее на брифинге, что сам Гутерриш приглашен принять участие во встрече, чтобы рассказать о результатах своих встреч в Москве и Киеве.

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