В связи репетицией парада Победы в Москве сегодня будет ограничено дивжение автотранспорта

09:00 Источник: Интерфакс

Репетиции парада, посвященного 9 мая, в Москве приведут к ограничению автомобильного движения в центре города в среду, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение ограничат (...) 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

Речь идёт об ограничениях на Волгоградском проспекте, на Таганской площади, улице Марксистская, Садовом кольце и на ближайших к ним улицах в центре.