Центробанк снижает ключевую ставку до 12%

09:10 Источник: Интерфакс

Совет директоров Банка России с 4 мая понижает ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14,00% годовых.

В опубликованном в пятницу, 29 апреля, заявлении регулятор отметил, что это решение наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности. При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние.