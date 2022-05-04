Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 4 мая, 2022

09:22 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 514 млн 918 тыс. 830, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 240 тыс. 928 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.