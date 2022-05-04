0
0
36
НОВОСТИ

Скончался Станислав Шушкевич - первый руководитель независимой Белоруссии

09:35 04.05.2022 Источник: Интерфакс

В ночь с 3 на 4 мая в Минске умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщило "Еврорадио" со ссылкой на жену покойного Ирину. Политику было 87 лет.

Известно, что в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенного коронавируса, однако вскоре был оттуда выписан.

Шушкевич с 1991 по 1994 годы являлся председателем Верховного Совета Белоруссии. Именно он подписывал Беловежские соглашения в 1991 году, которые констатировали распад СССР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:45 04.05.2022
Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине закрыто более 40 станций метро
0
15
09:28 04.05.2022
ЦРУ выпустило инструкцию на русском языке о том, как можно связаться со спецслужбой США
0
50
09:22 04.05.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 4 мая, 2022
0
62
09:10 04.05.2022
Центробанк снижает ключевую ставку до 12%
0
94
09:00 04.05.2022
В связи репетицией парада Победы в Москве сегодня будет ограничено дивжение автотранспорта
0
85
21:00 03.05.2022
Генсека ООН пригласили на заседание Совбеза по ситуации на Украине
0
1157
20:05 03.05.2022
Глава NASA рассказал об отношениях астронавтов и космонавтов
0
991
18:38 03.05.2022
В NASA считают, что Россия останется в проекте МКС до 2030 года
0
791
17:39 03.05.2022
Весь грузовой ж/д трафик между РФ и Финляндией может прекратится к концу года
0
957
17:10 03.05.2022
С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН
0
813

Возврат к списку