Скончался Станислав Шушкевич - первый руководитель независимой Белоруссии

09:35 Источник: Интерфакс

В ночь с 3 на 4 мая в Минске умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщило "Еврорадио" со ссылкой на жену покойного Ирину. Политику было 87 лет.

Известно, что в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенного коронавируса, однако вскоре был оттуда выписан.

Шушкевич с 1991 по 1994 годы являлся председателем Верховного Совета Белоруссии. Именно он подписывал Беловежские соглашения в 1991 году, которые констатировали распад СССР.