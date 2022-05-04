Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине закрыто более 40 станций метро
09:45 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекинский метрополитен работает с 1971 года. Протяженность его действующих линий составляет 783 км. Всего в метро Пекина 459 станций (в том числе 72 с возможностью пересадки). В среднем Пекинский метрополитен перевозит около 12,5 млн пассажиров в сутки.
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