Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине закрыто более 40 станций метро

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Пекина приняло решение о приостановке работы с 4 мая 44 станций метрополитена из-за продолжающейся в городе вспышки COVID-19. Об этом сообщила в среду газета «Бэйцзин жибао».

Пекинский метрополитен работает с 1971 года. Протяженность его действующих линий составляет 783 км. Всего в метро Пекина 459 станций (в том числе 72 с возможностью пересадки). В среднем Пекинский метрополитен перевозит около 12,5 млн пассажиров в сутки.