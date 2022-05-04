0
0
82
НОВОСТИ

Глава ЕК: Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке

10:32 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что шестой пакет санкций ЕС против РФ предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти.

«Теперь мы предлагаем запрет на [импорт] российской нефти. <…> Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке», — говорится на странице фон дер Ляйен в «Твиттере».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:01 04.05.2022
В этом году россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения»
0
45
10:37 04.05.2022
Против патриарха Кирилла в ЕС предложили ввести санкции - СМИ
0
101
10:00 04.05.2022
Молдавия не видит рисков по вовлечению Приднестровья в конфликт на Украине
0
168
09:45 04.05.2022
Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине закрыто более 40 станций метро
0
180
09:35 04.05.2022
Скончался Станислав Шушкевич - первый руководитель независимой Белоруссии
0
197
09:28 04.05.2022
ЦРУ выпустило инструкцию на русском языке о том, как можно связаться со спецслужбой США
0
216
09:22 04.05.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 4 мая, 2022
0
179
09:10 04.05.2022
Центробанк снижает ключевую ставку до 12%
0
252
09:00 04.05.2022
В связи репетицией парада Победы в Москве сегодня будет ограничено дивжение автотранспорта
0
200
21:00 03.05.2022
Генсека ООН пригласили на заседание Совбеза по ситуации на Украине
0
1242

Возврат к списку