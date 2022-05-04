Глава ЕК: Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что шестой пакет санкций ЕС против РФ предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти.

«Теперь мы предлагаем запрет на [импорт] российской нефти. <…> Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке», — говорится на странице фон дер Ляйен в «Твиттере».