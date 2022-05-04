Против патриарха Кирилла в ЕС предложили ввести санкции - СМИ
10:37 04.05.2022 Источник: Lenta.ru
В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет агентство AFP. Подробности такого решения не раскрываются.В конце апреля сообщалось, что Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки патриарха Кирилла из-за боевых действий на Украине.
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