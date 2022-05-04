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НОВОСТИ

В этом году россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения»

11:01 04.05.2022 Источник: НГ-Online

В этом году российские телезрители не смогут проголосовать за понравившихся участников конкурса «Евровидение-2022», который состоится в Турине с 10 по 14 мая.


Поскольку Россия не участвует в «Евровидении», ее жители не смогут голосовать за музыкантов.Об этом сообщил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло;по правилам, голосовать и отправлять смс-сообщения в поддержку участников можно лишь из стран, чьи исполнители представлены на конкурсе.


Ранее,25 февраля, Европейский вещательный союз выступил с официальным заявлением, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине Россия не будет допущена до участия в предстоящем «Евровидении».


Вера Цветкова

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