Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в РФ 11 недель подряд

11:30 Источник: Интерфакс

В России в течение 11 недель наблюдается тенденция к снижению случаев инфицирования коронавирусом, при этом по итогам недели превышение средних показателей заболеваемости отмечено в 40 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 11 недель, однако темпы снижения заболеваемости постепенно падают. Всего по итогам 17 недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости (34,63 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 40 регионах", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания главы ведомства Анны Поповой с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора регионам.