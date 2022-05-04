В ЕС задумались о предоставлении Молдавии дополнительной военной помощи

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдавии и призывает избегать эскалации в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Кишиневе.

«Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье», — сказал Мишель.