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НОВОСТИ

Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

12:00 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал Шойгу.

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