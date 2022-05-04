Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии
12:00 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал Шойгу.
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