Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал Шойгу.