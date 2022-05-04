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НОВОСТИ

В российский "стоп-лист" попали премьер и глава МИД Японии

12:30 04.05.2022 Источник: Интерфакс

Россия в качестве ответной меры внесла свой "стоп-лист" 63 граждан Японии, среди которых премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Хаяси Ёсимаса и министр обороны Киси Нобуа.

Санкции, которые предполагают бессрочный запрет на въезд на территорию РФ, также введены в отношении ряда японских парламентариев, руководителей японских СМИ, журналистов и представителей научного сообщества. Полный список лиц, внесенных в санкционный список, опубликован на сайте МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что "администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы".

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