В российский "стоп-лист" попали премьер и глава МИД Японии
12:30 04.05.2022 Источник: Интерфакс
Санкции, которые предполагают бессрочный запрет на въезд на территорию РФ, также введены в отношении ряда японских парламентариев, руководителей японских СМИ, журналистов и представителей научного сообщества. Полный список лиц, внесенных в санкционный список, опубликован на сайте МИД РФ.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что "администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы".
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