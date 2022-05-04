Публикацию ЦРУ инструкций на русском языке в Госдуме считают подстрекательством к госизмене
13:30 04.05.2022 Источник: Интерфакс
"Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - написал Пискарев в телеграмм-канале в среду.
Он сообщил, что "комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку".
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