Публикацию ЦРУ инструкций на русском языке в Госдуме считают подстрекательством к госизмене

13:30 Источник: Интерфакс

Публикации ЦРУ инструкций на русском языке по передаче информации разведке США являются неприкрытой попыткой вербовки и подстрекательством к госизмене, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - написал Пискарев в телеграмм-канале в среду.

Он сообщил, что "комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку".