В Белоруссии сенаторы одобрили законопроект о корректировке применения смертной казни
14:00 04.05.2022 Источник: Интерфакс
"В частности, предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей", - отметил председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, слова которого приводит госагентство БелТА.
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