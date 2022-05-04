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НОВОСТИ

В Белоруссии сенаторы одобрили законопроект о корректировке применения смертной казни

14:00 04.05.2022 Источник: Интерфакс

Белорусские сенаторы одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса, проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни.

"В частности, предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей", - отметил председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, слова которого приводит госагентство БелТА.

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