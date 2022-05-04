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Песков назвал чушью то, что РФ, якобы, планирует мобилизацию и объявление войны Украине

14:00 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикациям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить, это чушь и неправда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не стоит, — сказал он в ответ на вопрос, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям. — Это неправда, это чушь». Отвечая также на вопрос, есть ли какая-то вероятность объявления войны Украине 9 мая, Песков подчеркнул: «Никакой». «Это чушь», — повторил он.

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