В Подмосковье ведется обработка парков от клещей

14:41

Фото пресс-службы правительства

Московской области

С наступлением теплых дней начинается сезон активности клещей. По требованию Санэпидемстанции в парках культуры и отдыха Московской области приступили к противоклещевой обработке территорий.

«В Московской области 183 парка культуры и отдыха. Акарицидная обработка организована в 152 парках культуры и отдыха, из них завершили обработку 108 парков культуры и отдыха. В чатах общественных советов подмосковных парков культуры и отдыха размещают информацию о плановых работах по акарицидной обработке территорий с предупреждением о временном ограничении передвижения по территории парков», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего от клещей будет обработано 91 095,55 гектар парковых территорий. На сегодняшний день первичную обработку провели на 45 427,94 гектарах. Как отмечают специалисты, на время обработки лучше ограничить свои прогулки по этим местам.

Укусы клещей также могут стать причиной заболевания такими опасными инфекциями, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой паралич. Поэтому Министерство благоустройства Московской области просит жителей и отдыхающих быть внимательными и осторожными. Если укус произошел, нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.