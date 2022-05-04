В ЕС предлагают запретить продавать недвижимость компаниям и гражданам РФ

16:30 Источник: Интерфакс

В Европейском союзе предлагают в рамках новых санкций против России запретить сделки с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ по планируемым санкциям.

"Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу"", - пишет агентство.

Предлагаемый запрет распространяется на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах союза. Мера не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.