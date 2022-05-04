Демонстрацию плаката с антонимами суд Петербурга не счел правонарушением

17:50 Источник: Интерфакс

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил дело о дискредитации российской армии, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) вменялось местному жителю Алексею Подгорных.

"Из протокола следовало, что 24 апреля Подгорных находился у дома по Невскому проспекту, где демонстрировал окружающим плакат формата с надписью "война - мир, свобода - рабство, незнание - сила, хватит искажений", чем дискредитировал Вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.

Суд не увидел в действиях мужчины состава правонарушения и прекратил дело. "Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира. Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках", - приводит пресс-служба доводы суда.