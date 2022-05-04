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НОВОСТИ

В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией

18:40 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиции прорвали в среду полицейское оцепление у здания МИД Армении и водрузили флаг Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) на одном из флагштоков во дворе внешнеполитического ведомства. Трансляцию акций протеста ведут местные информационные порталы.Во время прорыва оцепления произошла стычка полицейских с участниками акции.

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