В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиции прорвали в среду полицейское оцепление у здания МИД Армении и водрузили флаг Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) на одном из флагштоков во дворе внешнеполитического ведомства. Трансляцию акций протеста ведут местные информационные порталы.Во время прорыва оцепления произошла стычка полицейских с участниками акции.