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На валютных торгах Мосбиржи курс евро опускался ниже 70 руб

19:22 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи замедлил снижение до 6,21% и торгуется на отметке 66,55 руб., евро падал до 69,98 руб. (-6,38%), свидетельствуют данные биржевой площадки на 18:58 мск. В последний раз курс доллара был ниже 67 руб. в марте 2020 г., евро опускался ниже 70 руб. в феврале 2020 г.

К 18:50 курс доллар снижался до 66,5 руб. (-6,29%). Курс евро падал до 69,82 руб. (-6,59%), свидетельствуют данные торговой площадки на 18:56 мск.

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