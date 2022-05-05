К работе центра НАТО по кибербезопасности присоединилась Южная Корея
09:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея стала первой страной Восточной Азии, которая была принята в киберцентр НАТО. «Мы намерены усилить наши возможности в киберсфере до мирового уровня, увеличивая число сотрудников, отправляемых в центр, и расширяя рамки совместных учений», — заявили в южнокорейской разведке.
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