0
0
1
НОВОСТИ

К работе центра НАТО по кибербезопасности присоединилась Южная Корея

09:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея получила членство в Центре НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, который базируется в Эстонии. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на спецслужбу.

Республика Корея стала первой страной Восточной Азии, которая была принята в киберцентр НАТО. «Мы намерены усилить наши возможности в киберсфере до мирового уровня, увеличивая число сотрудников, отправляемых в центр, и расширяя рамки совместных учений», — заявили в южнокорейской разведке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 05.05.2022
После укрепления рубля не все поставщики снизили цены - АКОРТ
0
119
19:22 04.05.2022
На валютных торгах Мосбиржи курс евро опускался ниже 70 руб
0
817
18:40 04.05.2022
В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией
0
834
17:50 04.05.2022
Демонстрацию плаката с антонимами суд Петербурга не счел правонарушением
0
992
17:06 04.05.2022
Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки
0
987
16:30 04.05.2022
В ЕС предлагают запретить продавать недвижимость компаниям и гражданам РФ
0
941
16:10 04.05.2022
Венгрия не может пойти на запрет поставок нефти из России
0
856
15:55 04.05.2022
Постпреды стран ЕС не договорились по поводу эмбарго на импорт нефти из России
0
1066
15:10 04.05.2022
ВГТРК и ряд журналистов попали под санкции, введенные Великобританией
0
965
14:41 04.05.2022
В Подмосковье ведется обработка парков от клещей
0
896

Возврат к списку