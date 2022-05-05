США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США полагают, что Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), для Вашингтона усилия в сфере нераспространения имеют ключевое значение. Об этом говорится в письменном заявлении американского дипломата Брюса Тернера, который в американском внешнеполитическом ведомстве, в частности, курирует вопросы, касающиеся контроля над вооружениями.



«Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности, — подчеркивается в документе, опубликованном в среду на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, где состоялись слушания, посвященные назначению Тернера на пост постоянного представителя США на Конференции по разоружению. — Это ключ к достижению конечной цели — мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение [на этом направлении] должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок».



«Россия по-прежнему соблюдает Новый ДСНВ. По линии „пятерки“ КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединенными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности», — отмечается в заявлении Тернера.



