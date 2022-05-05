США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3
10:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности, — подчеркивается в документе, опубликованном в среду на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, где состоялись слушания, посвященные назначению Тернера на пост постоянного представителя США на Конференции по разоружению. — Это ключ к достижению конечной цели — мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение [на этом направлении] должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок».
«Россия по-прежнему соблюдает Новый ДСНВ. По линии „пятерки“ КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединенными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности», — отмечается в заявлении Тернера.
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