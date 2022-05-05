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Более 50% американцев считают, что экономика США находится в худшем состоянии - опрос

10:40 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская экономика находится в худшем состоянии за десять лет, свидетельствует опубликованный в среду опрос, проведенный службой SSRS (Эс-эс-ар-эс) по заказу телеканала Си-эн-эн.

Согласно его данным, только 23% американцев позитивно оценивают экономические условия в стране. Последний раз настолько низкий уровень удовлетворенности экономической ситуацией в стране был в январе 2012 года — тогда лишь 18% респондентов были довольны ситуацией с экономикой США. Вместе с тем еще в декабре 2021 года экономические условия в стране положительно оценивали 37% американцев.

Более половины опрошенных (55%) считают, что политика администрации президента США Джо Байдена ухудшила экономическую ситуацию, число недовольных действиями американских властей в этой сфере увеличилось на 10% по сравнению с декабрем прошлого года.

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