«Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования
10:54 05.05.2022
В столице РФ на фестивале «Московская весна» действует не только развлекательная, о и обширная образовательная программа. Например, на фестивальных площадках горожане могут получить уроки танцев, поучаствовать в мастер-классах по созданию подарков и увидеть спектакли.
Например, на площадках фестиваля на улицах Городецкая и Перерва Школа музыки и танцев 5 и 6 мая проведет занятия по сценическому движению. Там же горожане смогут лучше узнать о балетной пластике и хип-хопе.
А на улице Адмирала Руднева 5 и 6 мая можно будет научиться декорировать фоторамки и создавать рельефные открытки в подарок ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, подарки для ветеранов - открытки-письма с яркими цветами - горожане смогут сделать на бульваре Дмитрия Донского и улице Хачатуряна. Участников мастер-класса ждут 5 и 6 мая в 15:00, а 7 мая в 13:00, 15:00 и 17:00. На Ореховом бульваре 5 и 6 мая горожан научат создать акварельные зарисовки.
Также на фестивале можно узнать как готовить интересные блюда - в районе Куркино покажут как делать полезные конфеты и клубничный кефир. А на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улице Профсоюзной и улице Матвеевской 5, 6 и 7 мая горожанам расскажут, как приготовить калачи с вишней и чипсы.
Детские спектакли, посещение которых бесплатно, пройдут на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Вешняковская и Теплый Стан.
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