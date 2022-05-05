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В ближайшие дни начнутся переговоры Сербии с РФ по газовому контракту - Вучич

11:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Белграда и Москвы по новому долгосрочному газовому контратаку стартуют в ближайшие дни. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в обращении к журналистам в Берлине после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Трансляцию выступления вело агентство Танюг.

«О какой диверсификации мы говорим? Мы только через два года получим завершенный [интерконнектор], возможность, чтобы что-то поступило в Сербию откуда-то, но вопрос — что поступит, мы строим болгарский интерконнектор с нашей стороны, болгары в ближайшие дни только назначают тендер, потом нужно минимум 300 дней, чтобы его построить. Что мы получим и откуда, это не падает с неба, Германия на 55% зависит от российского газа, а мы на 100%, как и многие другие страны. Энергоресурсы становятся для нас огромной проблемой, мы сейчас с русскими начинаем переговоры по цене газа и всему остальному, после 10 мая, до 10-го они не работают; [говоря] о поставках нефти <…>, за последний месяц более 60% нефти у нас — российская нефть, ранее было более 60% иранской нефти, сейчас российская, потому что она дешевле на рынке», — заявил Вучич.

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