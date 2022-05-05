В ближайшие дни начнутся переговоры Сербии с РФ по газовому контракту - Вучич
11:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«О какой диверсификации мы говорим? Мы только через два года получим завершенный [интерконнектор], возможность, чтобы что-то поступило в Сербию откуда-то, но вопрос — что поступит, мы строим болгарский интерконнектор с нашей стороны, болгары в ближайшие дни только назначают тендер, потом нужно минимум 300 дней, чтобы его построить. Что мы получим и откуда, это не падает с неба, Германия на 55% зависит от российского газа, а мы на 100%, как и многие другие страны. Энергоресурсы становятся для нас огромной проблемой, мы сейчас с русскими начинаем переговоры по цене газа и всему остальному, после 10 мая, до 10-го они не работают; [говоря] о поставках нефти <…>, за последний месяц более 60% нефти у нас — российская нефть, ранее было более 60% иранской нефти, сейчас российская, потому что она дешевле на рынке», — заявил Вучич.
НОВОСТИ
- 11:35 05.05.2022
- Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды
- 11:13 05.05.2022
- Традиционная акция «Бессмертный полк» вернется 9 мая на московские улицы
- 10:54 05.05.2022
- «Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования
- 10:40 05.05.2022
- Более 50% американцев считают, что экономика США находится в худшем состоянии - опрос
- 10:30 05.05.2022
- США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3
- 09:30 05.05.2022
- К работе центра НАТО по кибербезопасности присоединилась Южная Корея
- 09:20 05.05.2022
- После укрепления рубля не все поставщики снизили цены - АКОРТ
- 19:22 04.05.2022
- На валютных торгах Мосбиржи курс евро опускался ниже 70 руб
- 18:40 04.05.2022
- В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией
- 17:50 04.05.2022
- Демонстрацию плаката с антонимами суд Петербурга не счел правонарушением
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать