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Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды

11:35 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы, детские сады и районные суды в Красноярске и крае получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании, проводится эвакуация, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

«Поступают на электронные почты [сообщения о минировании]. Получили их суды, школы, сады», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили ТАСС в арбитражном суде региона, уточнив, что здание суда эвакуировано.

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