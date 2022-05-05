Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы, детские сады и районные суды в Красноярске и крае получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании, проводится эвакуация, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.



«Поступают на электронные почты [сообщения о минировании]. Получили их суды, школы, сады», — сказал собеседник агентства.



Информацию подтвердили ТАСС в арбитражном суде региона, уточнив, что здание суда эвакуировано.



