Андрей Воробьев: В условиях санкций в Подмосковье создан план, который поможет поддержать уровень экономики и инвестиций в регион
11:40 05.05.2022
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Фото Антона Чернова
«Здесь ведется серьезная работа с федеральным Фондом развития промышленности. Это отдельная специальная программа для 11 удаленных территорий Подмосковья, которая предполагает и освобождение от налога на прибыль, и преференции по передаче земли, и другие мероприятия, связанные с субсидиями по определенным направлениям бизнеса, преимущественно сельскохозяйственного или перерабатывающего», – рассказал Андрей Воробьёв.
Особое внимание в регионе уделяют госуслугам. Благодаря им у малого бизнеса есть возможность разместить заказ на установку торговых точек или предоставление услуг. Важно, чтобы документы оформлялись удобно и без какой-либо волокиты. В этом помогает «цифра».
«Казалось бы, чем больше малого бизнеса в парках, точек торговли, тем удобнее и жителям и, соответственно, выгоднее бизнесу. Но мы увидели, что есть ряд препятствий, барьеров. Мы оцифровали эту услугу. Наша задача – максимально быстро ее внедрить. Должен быть понятный алгоритм, который не чинит препятствия, а наоборот, помогает работать, – отметил губернатор.
Почувствовать изменения, обратил внимание Андрей Воробьёв, должны 400 с лишним тысяч предпринимателей, которые работают на территории Подмосковья.
Также губернатор рассказал, что в регионе созданы благоприятные условия для новых инвесторов. Они смогут рассчитывать на выгоду в получении земельных участков, лизинге техники и оборудования и хороший рынок сбыта.
«У нас есть вера, есть умение и инструментарий, которые позволяют обеспечить высокий уровень инвестиций. Понятно, что сейчас президентом и правительством предусмотрены меры по поддержке бизнеса. Поэтому и мы должны вносить свою лепту в те условия, которые обеспечат занятость и в малом бизнесе, и в инвестициях в средний и крупный бизнес», – сказал Андрей Воробьёв.
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