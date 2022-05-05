Андрей Воробьев: В условиях санкций в Подмосковье создан план, который поможет поддержать уровень экономики и инвестиций в регион

11:40

Фото Антона Чернова



В эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, каким образом власти региона будут развивать экономику в условиях санкционных ограничений. Главным пунктом плана стала поддержка импортозамещения. За первые четыре месяца 2022 года Подмосковье оказалось в плюсе, прибавив к своему бюджету 14%.

«Здесь ведется серьезная работа с федеральным Фондом развития промышленности. Это отдельная специальная программа для 11 удаленных территорий Подмосковья, которая предполагает и освобождение от налога на прибыль, и преференции по передаче земли, и другие мероприятия, связанные с субсидиями по определенным направлениям бизнеса, преимущественно сельскохозяйственного или перерабатывающего», – рассказал Андрей Воробьёв.

Особое внимание в регионе уделяют госуслугам. Благодаря им у малого бизнеса есть возможность разместить заказ на установку торговых точек или предоставление услуг. Важно, чтобы документы оформлялись удобно и без какой-либо волокиты. В этом помогает «цифра».

«Казалось бы, чем больше малого бизнеса в парках, точек торговли, тем удобнее и жителям и, соответственно, выгоднее бизнесу. Но мы увидели, что есть ряд препятствий, барьеров. Мы оцифровали эту услугу. Наша задача – максимально быстро ее внедрить. Должен быть понятный алгоритм, который не чинит препятствия, а наоборот, помогает работать, – отметил губернатор.

Почувствовать изменения, обратил внимание Андрей Воробьёв, должны 400 с лишним тысяч предпринимателей, которые работают на территории Подмосковья.

Также губернатор рассказал, что в регионе созданы благоприятные условия для новых инвесторов. Они смогут рассчитывать на выгоду в получении земельных участков, лизинге техники и оборудования и хороший рынок сбыта.

«У нас есть вера, есть умение и инструментарий, которые позволяют обеспечить высокий уровень инвестиций. Понятно, что сейчас президентом и правительством предусмотрены меры по поддержке бизнеса. Поэтому и мы должны вносить свою лепту в те условия, которые обеспечат занятость и в малом бизнесе, и в инвестициях в средний и крупный бизнес», – сказал Андрей Воробьёв.