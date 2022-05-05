0
0
79
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: В условиях санкций в Подмосковье создан план, который поможет поддержать уровень экономики и инвестиций в регион

11:40 05.05.2022

220505-1.jpg
Фото Антона Чернова
В эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, каким образом власти региона будут развивать экономику в условиях санкционных ограничений. Главным пунктом плана стала поддержка импортозамещения. За первые четыре месяца 2022 года Подмосковье оказалось в плюсе, прибавив к своему бюджету 14%.

«Здесь ведется серьезная работа с федеральным Фондом развития промышленности. Это отдельная специальная программа для 11 удаленных территорий Подмосковья, которая предполагает и освобождение от налога на прибыль, и преференции по передаче земли, и другие мероприятия, связанные с субсидиями по определенным направлениям бизнеса, преимущественно сельскохозяйственного или перерабатывающего», – рассказал Андрей Воробьёв.

Особое внимание в регионе уделяют госуслугам. Благодаря им у малого бизнеса есть возможность разместить заказ на установку торговых точек или предоставление услуг. Важно, чтобы документы оформлялись удобно и без какой-либо волокиты. В этом помогает «цифра».

«Казалось бы, чем больше малого бизнеса в парках, точек торговли, тем удобнее и жителям и, соответственно, выгоднее бизнесу. Но мы увидели, что есть ряд препятствий, барьеров. Мы оцифровали эту услугу. Наша задача – максимально быстро ее внедрить. Должен быть понятный алгоритм, который не чинит препятствия, а наоборот, помогает работать, – отметил губернатор.

Почувствовать изменения, обратил внимание Андрей Воробьёв, должны 400 с лишним тысяч предпринимателей, которые работают на территории Подмосковья.

Также губернатор рассказал, что в регионе созданы благоприятные условия для новых инвесторов. Они смогут рассчитывать на выгоду в получении земельных участков, лизинге техники и оборудования и хороший рынок сбыта.

«У нас есть вера, есть умение и инструментарий, которые позволяют обеспечить высокий уровень инвестиций. Понятно, что сейчас президентом и правительством предусмотрены меры по поддержке бизнеса. Поэтому и мы должны вносить свою лепту в те условия, которые обеспечат занятость и в малом бизнесе, и в инвестициях в средний и крупный бизнес», – сказал Андрей Воробьёв.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 05.05.2022
На сессии Сбера в рамках Московского международного салона образования обсудили перспективы EdTech-рынка России
0
101
12:25 05.05.2022
Совбез РФ считает, что попытка Запада посеять смуту среди россиян провалилась
0
120
12:15 05.05.2022
Украина не заинтересована в переговорах с РФ, считает Лукашенко
0
138
12:00 05.05.2022
Андрей Воробьев: Акция «Доброе дело» сплотила жителей Подмосковья
0
130
11:35 05.05.2022
Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды
0
188
11:30 05.05.2022
В ближайшие дни начнутся переговоры Сербии с РФ по газовому контракту - Вучич
0
178
11:13 05.05.2022
Традиционная акция «Бессмертный полк» вернется 9 мая на московские улицы
0
201
10:54 05.05.2022
«Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования
0
214
10:40 05.05.2022
Более 50% американцев считают, что экономика США находится в худшем состоянии - опрос
0
251
10:30 05.05.2022
США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3
0
254

Возврат к списку