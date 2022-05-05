Андрей Воробьев: Акция «Доброе дело» сплотила жителей Подмосковья

12:00

Фото Антона Чернова



В рамках акции «Доброе дело» жители Московской области собрали и отправили на Донбасс тысячи тонн гуманитарной помощи, рассказал губернатор Андрей Воробьёв в эфире радио Sputnik. Одной из главных задач было доставить все собранное до адресатов. Губернатор подчеркнул, что желание помочь жителям ЛДНР заметно сплотило людей, и поблагодарил всех, кто присоединился к акции.

«Самое главное – даже не тысячи тонн, которые мы собрали. Самое главное – единение ребят, школьников, семей. У нас нет ни одной школы, которая бы осталась в стороне, где бы не обсуждалась тема возможности помощи», – отметил Андрей Воробьёв.

Также губернатор сообщил, что впервые за два года шествие «Бессмертного полка» в Подмосковье состоится в традиционном режиме. Шествие начнется 9 мая в 12:00. Принять участие в шествии сможет любой желающий.

«Два года из-за ковида это было невозможно, сейчас такая возможность есть. Я уверен, в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей, отцов, матерей со своими детьми. Это очень ценно и очень приятно. Неважно, какого размера «Бессмертный полк», важно, что это пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов», – сказал губернатор.

Памятные мероприятия на День Победы в Подмосковье пройдут в более чем 100 местах. Сейчас в области осталось 1360 ветеранов – тех, кто участвовал в боях. Около 90 из них пойдут на Красную площадь.