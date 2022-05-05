Украина не заинтересована в переговорах с РФ, считает Лукашенко
12:15 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 12:30 05.05.2022
- На сессии Сбера в рамках Московского международного салона образования обсудили перспективы EdTech-рынка России
- 12:25 05.05.2022
- Совбез РФ считает, что попытка Запада посеять смуту среди россиян провалилась
- 12:00 05.05.2022
- Андрей Воробьев: Акция «Доброе дело» сплотила жителей Подмосковья
- 11:40 05.05.2022
- Андрей Воробьев: В условиях санкций в Подмосковье создан план, который поможет поддержать уровень экономики и инвестиций в регион
- 11:35 05.05.2022
- Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды
- 11:30 05.05.2022
- В ближайшие дни начнутся переговоры Сербии с РФ по газовому контракту - Вучич
- 11:13 05.05.2022
- Традиционная акция «Бессмертный полк» вернется 9 мая на московские улицы
- 10:54 05.05.2022
- «Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования
- 10:40 05.05.2022
- Более 50% американцев считают, что экономика США находится в худшем состоянии - опрос
- 10:30 05.05.2022
- США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать