Украина не заинтересована в переговорах с РФ, считает Лукашенко

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не проявляет заинтересованности в переговорах с Россией, а ответ на вопрос, почему это происходит, нужно искать в Вашингтоне, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс.



«Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.



