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Совбез РФ считает, что попытка Запада посеять смуту среди россиян провалилась

12:25 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка действий президента РФ Владимира Путина в российском обществе значительно выросла с началом специальной военной операции. Попытка Запада посеять смуту среди российского народа провалилась, заявил помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона».

Он обратил внимание на то, что годы испытаний всегда сплачивали народ России. Так, по словам Мухитова, было и во время Великой Отечественной войны, и «в годы послевоенного возрождения, в ходе строительства крупных заводов, ГЭС и освоения целинных земель». Помощник секретаря Совбеза напомнил и о том, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе «все общество объединилось вокруг президента и армии».

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