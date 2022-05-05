На сессии Сбера в рамках Московского международного салона образования обсудили перспективы EdTech-рынка России

12:30

СберОбразование провело на Московском международном салоне образования, проводимом под эгидой правительства РФ, сессию «Отечественные ресурсы в EdTech: как создать лучшие цифровые решения для обучения и развития сегодня». EdTech (от английского education – «образование» и technology – «технологии») – собирательное название любых технологий для образовательного процесса).

Модератором дискуссии выступила директор дивизиона «Цифровые платформы образования», генеральный директор СберОбразования Наталья Журавлева. В обсуждении также приняли участие руководитель направления EdTech «Сколково», CEO и основатель EdTech-акселератора Ed2 Наталья Царевская-Дякина, директор «Школы 21» Александр Федяков, руководитель программ педагогических практик компании Skillbox Кирилл Прудников, соосновательница и генеральный директор BangBang Наталья Климчук.

Основным драйвером роста EdTech-рынка в прошлом году эксперты назвали высокий спрос на ИТ-профессии и новые специальности, который возник на фоне пандемии. Участники дискуссии прогнозируют, что популярность ИТ-образования и программ, направленных на трудоустройство и импортозамещение, будет расти опережающими темпами. А трансформация EdTech-сегмента откроет новые возможности перед российскими компаниями, уверены эксперты.

Современному образованию приходится конкурировать за внимание пользователей, что предъявляет высокие требования к содержанию, форматам и качеству обучения, отмечалось в ходе обсуждения. Эксперты отметили, что в рамках развития EdTech-рынка важно решить такие ключевые задачи, как оценка качества образования и определение подхода к измерению эффективности обучения – насколько оно соответствует требованиям человека и помогает ему достичь целей. Участники дискуссии констатировали, что сегодня игроки рынка применяют различные показатели для оценки качества и отмечают необходимость выработки общих метрик, обеспечивающих соответствие образовательных услуг единым высоким стандартам.

Эксперты также обсудили важность развития кооперации и формирования сообщества в образовательных проектах. По их мнению, сегодня отечественные компании обладают необходимыми ресурсами для реализации совместных инициатив. Разрабатываемые ими образовательные платформы позволяют решить все задачи рынка и удовлетворить потребности работодателей, вузов и обучающихся.

«Рынок онлайн-образования и повышения квалификации продолжает активно развиваться. Сегодня мы сошлись во мнении, что непрерывное обучение, повышение квалификации, развитие мягких и цифровых навыков должны стать важным фактором развития EdTech-рынка России, – отметила Наталья Журавлева. – Работающим на рынке компаниям важно делиться опытом, совместно искать лучшие решения для пользователей. Нам предстоит научиться обосновывать ценность образования, вовлекать и мотивировать еще больше людей на дальнейшее развитие».