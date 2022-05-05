Домклик от Сбера зафиксировал рекорд неипотечных сделок в марте

13:15

Сбербанк в марте зарегистрировал рекорд по сделкам, заключенным без ипотеки – таких сделок в Сбербанке было на 16% больше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2021.

По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в марте 2022 года по количеству проведенных неипотечных сделок в Сбере стали Москва (с долей в 17,6%), Московская область (12,3%), Санкт-Петербург (11,3%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,6%).

Неипотечные сделки – это проведение сделок с недвижимостью без ипотеки, когда клиенты покупают жилье за собственные средства. Для оформления сделок без ипотеки открыты большинство офисов Сбера: с 26 апреля 2022 года клиент может самостоятельно записаться онлайн в любой из 4231 офисов банка по всей России.

Ранее запись была возможна только через специализированные ипотечные центры. Теперь чтобы провести сделку за свои средства, клиенты могут зайти в личный кабинет Домклик в соответствующий раздел и выбрать удобный им офис Сбера, свободные даты и время. Опция будет особенно полезна для городов, где нет специализированных ипотечных центров. Оформление документов и необходимых сервисов будет проводить компетентный менеджер Сбербанка в удобном офисе, оборудованном всем необходимым для комфортного и безопасного проведения сделки.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчетов» от Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведет деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жилье. С апреля 2022 года при проведении сделки клиент может также воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи, которую проведут менеджеры Сбербанка с учетом рекомендаций законодательства и Росреестра.

По закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик поможет сократить срок регистрации в Росреестре и позволит сделать это комфортно, без посещения МФЦ или Росреестра. Процесс регистрации клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут на электронную почту всем участникам сделки. По данным аналитиков Домклик, благодаря услуге сервиса электронной регистрации уже было зарегистрировано более 2,7 млн объектов недвижимости.