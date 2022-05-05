Двусторонним отношениям мешает антироссийская политика Дании - МИД РФ
13:20 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«5 мая в МИД России был вызван посол Дании в Российской Федерации Сёндергорд, которому был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением официальным Копенгагеном 5 апреля персонами нон грата 15 сотрудников посольства России в Дании и торгового представительства России в Копенгагене, а также оказанием датскими властями военной помощи Киеву. С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», — говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
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